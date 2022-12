Offensivo verso una religione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Offensivo verso una religione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Offensivo verso una religione

Pastafarianesimo (flying spaghetti monsterism o pastafarianism in inglese) è una religione fondata nel 2005 da bobby henderson, laureatosi in fisica all'oregon...

Inverso è la sostituzione dell'epiteto offensivo: essa può tradire l'intento blasfemo (es. "porlo" per "porco", "bo" per "boia") o tradursi in un'espressione...