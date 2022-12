Nome scientifico della colonna vertebrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome scientifico della colonna vertebrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RACHIDE

Significato/Curiosita : Nome scientifico della colonna vertebrale

All'interno della colonna vertebrale e alla presenza di articolazioni accessorie tra le vertebre che avrebbero rafforzato la colonna vertebrale. un modello...

Il rachide è una struttura del corpo umano che occupa una posizione dorso-mediale nel torso e che ha funzione di sostegno della testa e del tronco e di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

Altre definizioni con nome; scientifico; della; colonna; vertebrale; L Umberto de Il nome della rosa; Precede un falso nome ; Il nome di Cavour; Diffuso cognome tedesco che significa Pietra; Prefisso scientifico che indica uguaglianza; L Isaac divulgatore scientifico ; Riassume un procedimento scientifico di analisi; Relativo ad un libro storico, economico o scientifico ; Il cane... della capitale cinese; Il cerbiatto della Disney; Una gara della combinata alpina; La cittadina della Liguria con il celebre muretto; Malattia della colonna vertebrale; Parma : prosciutto = colonna ta : x; II pittore che fece demolire la colonna Vendôme; Alberi... in colonna ; Malattia della colonna vertebrale ; È in fondo alla colonna vertebrale ; chirurgo: opera il cervello e la colonna vertebrale ; In fondo alla colonna vertebrale ;