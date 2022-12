Levigatrice per legno rotante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Levigatrice per legno rotante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORBITALE

Significato/Curiosita : Levigatrice per legno rotante

levigatrici levigatrice rotoorbitale levigatrice a nastro la levigatrice è uno strumento/macchina con cui si effettua la levigatura, quindi utilizzato...

Un orbitale è una parte dell'atomo che sta dentro ai gusci. orbitale atomico – funzione d'onda che descrive il comportamento di un elettrone in un atomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

Altre definizioni con levigatrice; legno; rotante; Strumento musicale con file di barrette di legno ; Arnese di legno per smuovere fieno; Pavimento di legno ; legno impiegato dai liutai; Forato con strumento a punta rotante ; Meccanismo rotante ; Così è un giunto meccanico rotante di trasmissione; Un organo rotante ; Cerca nelle Definizioni