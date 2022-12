Gruppo di parole in grammatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo di parole in grammatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LOCUZIONE

Significato/Curiosita : Gruppo di parole in grammatica

Una locuzione, nella grammatica e nel dizionario tradizionale, indica un gruppo di parole in relazione grammaticale tra loro, costituente un'unità autonoma...

Altre definizioni con gruppo; parole; grammatica; Si fa formando un gruppo e fa rima con marachella; Il gruppo che assiste il dirigente; Il gruppo di isole comprendenti la Nuova Caledonia; Iron gruppo rock; Scherzare a parole ; parole censurate ed eliminate da un testo; I nomi che sono formati dalle iniziali di più parole ; Le parole che l oratore promette di dire; Categoria grammatica le di troppo e certamente; Termine di paragone modello grammatica le; In grammatica , la sua abbreviazione è agg; Sgrammatica to sleale; Cerca nelle Definizioni