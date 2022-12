Costruisce veicoli per le parate di Carnevale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruisce veicoli per le parate di Carnevale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARRISTA

Significato/Curiosita : Costruisce veicoli per le parate di carnevale

Un carrista su un carro "ariete" durante la festa delle forze armate italiane il carrista è un militare appartenente all'omonima specialità dell'esercito... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

