Con la domenica nel weekend - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con la domenica nel weekend. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SABATO

Disambiguazione – "weekend" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi weekend (disambigua). una domenica, di paul signac (1890) il fine settimana...

Governatore del sabato, giorno anticamente ritenuto poco fortunato, che però poteva rendere più agevole una rinuncia o una privazione. sabato è il sesto giorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

