Colore tenue e delicato come una matita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colore tenue e delicato come una matita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PASTELLO

Significato/Curiosita : Colore tenue e delicato come una matita

Pace, in una celebre colazione ritrasse con uno schizzo a matita il volto "splendente" di rita pisano (anch'ella presente in quell'occasione, e componente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pastello (disambigua). alcuni pastelli. il pastello è una tecnica di disegno che usa bastoncini di pigmento... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

