Il cane... della capitale cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cane... della capitale cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PECHINESE

Significato/Curiosita : Il cane... della capitale cinese

Sul territorio complessivo cinese. la repubblica popolare cinese, con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone, è il paese più popoloso al mondo...

Occidentale" (del tibet), mentre il pechinese gongtíng shizigou, "cane piccolo-leone di palazzo". il pechinese ha origini antichissime, con testimonianze... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

Altre definizioni con cane; della; capitale; cinese; Ottimo cane da caccia inglese; Un richiamo per il cane ; Colpì Biancane ve; La pallacane stro per i più giovani; Il cerbiatto della Disney; Una gara della combinata alpina; La cittadina della Liguria con il celebre muretto; Otello lo è della gelosia; Antica capitale di Creta; Ha per capitale Erevan; È capitale del Madagascar; La capitale cilena; Tipica padella cinese ; L etnia della maggior parte della popolazione cinese ; Marchio cinese di telefonini; Piatto di bronzo cinese ; Cerca nelle Definizioni