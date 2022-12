L autore USA de La lettera scarlatta: __ Hawthorne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autore USA de La lettera scarlatta: __ Hawthorne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NATHANIEL

Significato/Curiosita : L autore usa de la lettera scarlatta: __ hawthorne

Rinascimento americano, il quale vide la pubblicazione di opere letterarie come la lettera scarlatta di nathaniel hawthorne (1850), la capanna dello zio tom di harriet...

nathaniel hawthorne nathaniel hawthorne (salem, 4 luglio 1804 – plymouth, 19 maggio 1864) è stato uno scrittore statunitense. visse vicino alla cerchia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

