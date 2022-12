L arte del togliere con lo scalpello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte del togliere con lo scalpello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCULTURA

Significato/Curiosita : L arte del togliere con lo scalpello

L'artista provò la durezza del blocco sbozzandolo con qualche colpo di scalpello. si mise effettivamente all'opera il 13. il 14 ottobre, probabilmente...

Non esistono precedenti analoghi. scultura, dettaglio da una formella del campanile di giotto a firenze. la scultura è l'arte di dare forma ad un oggetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

Altre definizioni con arte; togliere; scalpello; Nei piani carte siani con le ascisse; Praticavano l arte dell aruspicina; La parte in cui arriva lo scapaccione; Lo è una carte lla compressa sul PC; Utensile per togliere i tappi; togliere la merce da un camion; togliere liquido da un recipiente; togliere via; scalpello del falegname con la lama sagomata; Lavorata con scalpello e mazzuolo; Si lavora con lo scalpello ; Il suo strumento è lo scalpello ; Cerca nelle Definizioni