Amputata... come la vittoria per gli irredentisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amputata... come la vittoria per gli irredentisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MUTILATA

Significato/Curiosita : Amputata... come la vittoria per gli irredentisti

1866, che ebbero come esito l'estensione territoriale del regno di sardegna e la proclamazione del regno d'italia. tali eventi furono gli episodi cardine...

L'espressione vittoria mutilata riassume i principi dell'irredentismo e del revanscismo italiano del primo dopoguerra. fu coniata nel 1918 da gabriele... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 23 dicembre 2022

