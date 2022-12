Il Wayne virtuoso del sax - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Wayne virtuoso del sax. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il wayne virtuoso del sax

Spesso insicura, che utilizzava l'aggressività come difesa. il davis strumentista non fu un virtuoso nel senso in cui lo furono, ad esempio, dizzy gillespie...

shorter – comune degli stati uniti d'america situato nella contea di macon dello stato dell'alabama brian shorter (1968) – ex cestista statunitense con...