Vuol essere il solo a comandare - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : TIRANNO

Significato/Curiosita : Vuol essere il solo a comandare

Antica tiranno era colui che si proclamava signore di una città, assumendone qualsiasi tipo di potere, sia civile che militare. il termine "tiranno" è di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con vuol; essere; solo; comandare; La cerca chi vuol riposare; Ci vuol e tempo a sbrogliarli; Lo beve chi... non vuol e esagerare; Si dà a ciò che si vuol e mettere in mostra; Possono essere a microonde; Può essere a maniche corte; Un viaggio che può essere ... punitivo; Intrufolarsi in una festa senza essere stati invitati; Cortisolo , insulina, adrenalina, estrogeni; I farmacisti li vendono solo dietro ricetta; Interessano solo i pignoli; Disse Non di solo pane vive l uomo; comandare , guidare; Il Fabio comico e cantante di Andiamo a comandare ; Vuole essere il solo a comandare ; comandare , ordinare; Cerca nelle Definizioni