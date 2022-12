Un violento tiro del calciatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un violento tiro del calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un violento tiro del calciatore

Verificano nel corso della partita e in cui la palla è rigiocabile dopo il primo tiro in quanto questo fa riprendere automaticamente il gioco. ^ (en) world cup...

Ruggero bonghi, i, milano, f.lli rechiedei, 1883 (ma 1822-1823). sopra una staffilata del monti ai romantici. dialogo con un amico, in opere inedite o rare...