Il vendicativo lo rende per focaccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vendicativo lo rende per focaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PAN

Significato/Curiosita : Il vendicativo lo rende per focaccia

Altre ragazze, lei non solo non glielo perdona ma addirittura gli rende pan per focaccia corteggiando lei a sua volta altri uomini; altre volte non esita...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pan (disambigua). il dio pan (in greco antico: p, pán) era, nelle religioni dell'antica grecia, una divinità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

