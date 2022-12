Un vagone per animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vagone per animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CARRO BESTIAME

Significato/Curiosita : Un vagone per animali

05:00 dell'11 novembre 1918 tra l'impero tedesco e le potenze alleate in un vagone ferroviario nei boschi vicino a compiègne in piccardia; l'atto segnò la...

(petrolio) motrici a vapore motrici diesel motrici elettriche passeggeri carro bestiame carro per grano vagone per oro vagone legname vagone cisterna per petrolio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

