Si usa per cancellare sulla lavagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per cancellare sulla lavagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIMOSA

Significato/Curiosita : Si usa per cancellare sulla lavagna

Da cancellare per lavagna le gomme da cancellare per lavagna in feltro o gli spolverini per lavagna vengono utilizzati per cancellare i segni di gesso...

cimosa parlante la cimosa (meno comune: vivagno, non comune: cimossa, dal latino cimussa, di etimo incerto) è il bordo non tagliato di una pezza di tessuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con cancellare; sulla; lavagna; Per cancellare le scritte sulla lavagna; cancellare dal display; Viene usato per cancellare errori di scrittura; Che non si può cancellare ; Due frecce sulla tastiera; Rivali dei neri sulla scacchiera; Sfreccia sulla pista gelata; Sono elencate sulla schedina del Totocalcio; Per cancellare le scritte sulla lavagna ; Il grigio scuro della lavagna ; Un ambiente con la lavagna ; La roccia tipica di lavagna e... della lavagna ; Cerca nelle Definizioni