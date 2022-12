Unto o lubrificato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unto o lubrificato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLIATO

Significato/Curiosita : Unto o lubrificato

(utilizzando anche una vaschetta ad ultrasuoni per smuovere le macchie di unto più incrostate). passati 10 minuti si estraggono i pezzi e si risciacquano...

Dolcificanti. il miele ha un sapore forte, caratterizzato da un sapore "terroso, oliato ed erbaceo, ricco e complesso". ^ julie biuso, sizzle: sensational barbecue... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con unto; lubrificato; Al punto in cui siamo..; Responsabile di un punto di guardia; Straccio logoro e consunto ; Un punto a cui tendono in molti; Ben lubrificato ; Come un motore lubrificato ; lubrificato re usato per le auto; Un minuscolo lubrificato re dell orologiaio; Cerca nelle Definizioni