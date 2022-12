Uno yacht a due alberi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno yacht a due alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : KETCH

Significato/Curiosita : Uno yacht a due alberi

Sailing yacht a è uno yacht a vela varato nel 2015. la nave è a motore assistito a vela progettato dalla doelker + voges (per gli esterni), da philippe...

Daniel "danny" ketch, più noto come ghost rider ii, è un personaggio dei fumetti creato da howard mackie, (testi) e javier saltares (disegni) pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con yacht; alberi; Il nome italiano dello yacht ; In fondo... allo yacht ; Legno per yacht ; In yacht e in kayak; Un luogo pieno di alberi ; alberi da viali e... decotti; Un bastimento a due alberi ; Gli alberi per i bachi; Cerca nelle Definizioni