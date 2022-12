Uno dei tanti modi per cuocere le uova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dei tanti modi per cuocere le uova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRITTATA

Significato/Curiosita : Uno dei tanti modi per cuocere le uova

Apposito per rigirare la tortilla cosicché questa si possa cuocere in modo simile da entrambe le parti. si può scegliere di far coagulare l'uovo o completamente...

Parola "frittata" indica una qualsiasi preparazione a base di uova che, dopo essere state frullate o sbattute, vengono cotte in padella. frittata pasquale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

