Una voluminosa pratica - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CARTEGGIO

Significato/Curiosita : Una voluminosa pratica

Filosofia pratica: prima dello stagirita i sofisti assimilavano la pratica alla techné: la retorica era un sapere tecnico indirizzato alla pratica. socrate...

Disambiguazione – "carteggio" rimanda qui. se stai cercando il significato nel lessico nautico, vedi carteggio (nautica). disambiguazione – se stai cercando...

