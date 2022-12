Una teglia per far dolci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una teglia per far dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TORTIERA

Significato/Curiosita : Una teglia per far dolci

Direttamente nella teglia e cotta in forno, preferibilmente a legna. deriva dalla focaccia genovese. la pizza pisana è una pizza in teglia rotonda con pasta...

Una frolla amalgamando i vari ingredienti, stendendo la pasta nella la tortiera e versandovi sopra il ripieno. la pasta così composta viene guarnita di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

