Una storica villa di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una storica villa di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ADA

Significato/Curiosita : Una storica villa di roma

511306 villa torlonia è un complesso di edifici e ville di roma, sito nel quartiere nomentano. già proprietà della famiglia torlonia, fu residenza di mussolini...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ada (disambigua). ada è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili alterati:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con storica; villa; roma; Gli uccelli d una storica collana della Einaudi; Una storica frazione di Venezia; Una storica enciclopedia; storica battaglia navale tra Pisani e Genovesi; Lo è Il sabato del villa ggio; L astuto villa no alla corte di re Alboino; Organizza i divertimenti nei villa ggi turistici; Il villa prestigioso undici inglese; Un roma nzo di Gianrico Carofiglio: Ad occhi __; Aroma per arrosti; Francesco __, ex n. 10 della roma ; Un attributo di roma ; Cerca nelle Definizioni