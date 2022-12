Una sosta della spedizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sosta della spedizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TAPPA

Significato/Curiosita : Una sosta della spedizione

Un’ultima spedizione dal porto di livorno, avvenuta tra il 1º e il 3 settembre (spedizione nicotera). complessivamente partirono più di venti spedizioni navali...

Una tappa di decompressione (detta anche pausa, fermata di decompressione o tappa di desaturazione) è il periodo di tempo che un subacqueo deve spendere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con sosta; della; spedizione; sosta nzioso dolce che si prepara con il mascarpone; Come una sosta nza di facile evaporazione; sosta nze da integratori alimentari; sosta nza tossica; I fratelli della mamma; Francesco __: ex n. 10 della Roma; Il piccolo della gatta; La parte centrale della scena; Prese parte alla spedizione di Carlo Pisacane; spedizione , invio; Una spedizione natalizia; spedizione come quella di Ciro che narrò Senofonte; Cerca nelle Definizioni