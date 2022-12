Una prerogativa di chi viene bene in TV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una prerogativa di chi viene bene in TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TELEGENIA

Significato/Curiosita : Una prerogativa di chi viene bene in tv

Tra le sue migliori qualità rientrava l'opportunismo, prerogativa di attaccanti più esili; in più, grazie a un sinistro potente e preciso, sapeva rendersi...

Dentone". e sarà appunto per il suo aspetto, ritenuto l'antitesi della telegenia, che la giuria tenterà con ogni pretesto di eliminarlo, senza che nessuno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Fra di loro viene eletto il Pontefice; Il suo acetato viene usato come solvente; viene eseguita da orchestre di ampie dimensioni; Avviene dopo aver ben masticato; Il bene regista e attore; Lo è un bene che può costituire garanzia per il creditore; Diritto di utilizzo di un bene di altri; Più che bene