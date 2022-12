Una manovra in porto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una manovra in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ATTRACCO

Riportati solo se il motore è ausiliario, cioè usato solo per le manovre in porto o in casi particolari. la lista comprende: velieri celebri non più esistenti...

Un attracco è una manovra navale utilizzata nella nautica, nella quale un'imbarcazione crea un collegamento fra essa ed un molo; grazie a tale manovra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

