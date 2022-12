Una fase dell attracco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fase dell attracco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Una fase dell attracco

Raccomandato all'equipaggio di guida di effettuare manovre piuttosto ampie in fase d'attracco e di volo. la sala da pranzo un film intitolato hindenburg, diretto...

L'accostamento ad almotasim, talvolta tradotto come la ricerca di almotasim (el acercamiento a almotásim in spagnolo), è uno “pseudosaggio”, come il suo...