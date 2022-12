Una crema che rigenera la pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una crema che rigenera la pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NUTRIENTE

Significato/Curiosita : Una crema che rigenera la pelle

Da attacchi diretti che distruggono il suo corpo, dato che può rigenerare le parti attaccate col fuoco, come la fenice si rigenera dalle sue ceneri; in...

I principi nutritivi o sostanze nutritive o nutrienti sono sostanze assunte durante il processo di nutrizione, sono indispensabili alla vita e al metabolismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con crema; rigenera; pelle; Un ripiego anti smagliature ma non è una nuova crema ; È una crema dentro un guscio di savoiardi fra; Paste con la crema ; crema curativa; Mattoncini che rigenera no le ferite cutanee; Che ha avuto un sonno rigenera nte; rigenera le forze; Sosta da un'attività per distendersi e rigenera rsi; Tutto pelle e ossa; Ne è cosparsa la pelle ; Sbucciatura sulla pelle ; Disegna... sulla pelle ; Cerca nelle Definizioni