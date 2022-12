Una città della Libia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una città della Libia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BENGASI

Significato/Curiosita : Una citta della libia

Le città della libia sono le seguenti. tripoli bengasi misurata sabrata ubari world-gazetteer.com denominazioni delle città...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bengasi (disambigua). bengasi (afi: /ben'gazi/; in arabo: , banghazi ascolta[·info])... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

