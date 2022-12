Uccello che non fa il nido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello che non fa il nido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CUCULO

Significato/Curiosita : Uccello che non fa il nido

Simbolico: il cuculo è un uccello che non costruisce nidi, dato che utilizza i nidi di altri uccelli per deporre le proprie uova. nel caso del film, il "nido" è...

È cucùlo ( [ku'kulo]), che riflette l'accentazione solitamente percepita del verso e resa con cucù, ma oggi prevale la variante sdrucciola cùculo (['kukulo])... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

