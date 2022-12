Vi si trova il lago Bajkal - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si trova il lago Bajkal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Vi si trova il lago bajkal

il lago bajkal (in russo: ´ ´, ozero bajkal, ['ozr bj'kl], ascolta[·info] in mongolo e in buriato dalai-nor, mare sacro) è un lago della...

Cercando altri significati, vedi siberia (disambigua). le più grandi città della siberia e la ferrovia transiberiana la siberia (in russo: ´ sibir';...