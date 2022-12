Tali sono gli atti lodevoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tali sono gli atti lodevoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MERITORI

Significato/Curiosita : Tali sono gli atti lodevoli

Dimenticare il suo falso amore, si rivolge subito ad eliante con lodevoli complimenti. eliante però gli fa notare schiettamente di come abbia intenzione di impegnarsi...

Ottenibili mediante l'attività umana o disponibili in quantità limitata. bene meritorio, dall'inglese merit good, è un bene considerato necessario dalle logiche...

