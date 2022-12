La svedese è un attrezzo usato nella ginnastica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La svedese è un attrezzo usato nella ginnastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : SPALLIERA

Significato/Curiosita : La svedese e un attrezzo usato nella ginnastica

Spalliera la spalliera svedese o scala per ginnastica è un attrezzo ginnico formato da sbarre verticali unite con 9 pioli. fu inventata all'inizio dell'ottocento...

spalliera svedese – attrezzo ginnico spalliera – accessorio impiegato per suonare il violino o la viola spalliera – quartiere di trento spalliera – struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con svedese; attrezzo; usato; nella; ginnastica; La svedese Lisa Fonssagrives sarebbe stata la prima, negli Anni 30-50; Celebre naturalista svedese del 700; Greta, attivista svedese ; Città svedese sul golfo di Botnia; Un attrezzo in palestra; attrezzo dei calzolai; attrezzo agricolo a motore per smuovere la terra; Un attrezzo del boscaiolo; Albero del Prunus il cui legno è usato per mobili; Il suo acetato viene usato come solvente; Simbolo di morte usato dai pirati; Cotton-fioc usato come test per il covid; Il vaso dell incenso nella funzione religiosa; nella noce e nelle fragole; L Antonella di È sempre mezzogiorno; Sorse nel 1939, nella zona dell Agro Pontino; Una ginnastica danzata; ginnastica in origine chiamata Contrologia; La ginnastica con la trave; Comoda scarpa da ginnastica ; Cerca nelle Definizioni