Il suo eccesso causa disturbi ai bambini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo eccesso causa disturbi ai bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACETONE

Significato/Curiosita : Il suo eccesso causa disturbi ai bambini

Conseguenze di questo disturbo possono essere disturbi ansioso-depressivi, disturbi oppositivo-provocatori, disturbi della condotta, disturbi del sonno e del...

Questo si originano acetone e fenolo. una bottiglia in vetro ambrato di acetone, di uso comune in un laboratorio chimico. l'acetone è utilizzato anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

