Suggestivo borgo medievale del Viterbese eretto su uno sperone di tufo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suggestivo borgo medievale del Viterbese eretto su uno sperone di tufo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : CIVITA DI BAGNOREGIO

Significato/Curiosita : Suggestivo borgo medievale del viterbese eretto su uno sperone di tufo

Convento di epoca medievale del quale è ben visibile il rudere che è utilizzato come magazzino agricolo. altre sorgenti sono la fontana del "tufo", la fontana...

civita è una frazione del comune di bagnoregio, in provincia di viterbo, nel lazio, facente parte dei borghi più belli d'italia, famosa per essere stata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

