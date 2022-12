Le sue uova sono alternative al caviale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sue uova sono alternative al caviale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARPA

Significato/Curiosita : Le sue uova sono alternative al caviale

Regionale, sono i mirtilli rossi, serviti nell'estate nordica come contorno di piatti a base di carne. sempre nel nord del paese è molto amato il caviale di kalix...

Località della liguria, vedi carpe (toirano). la carpa (cyprinus carpio), conosciuta anche come carpa comune, è un pesce d'acqua dolce appartenente alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

