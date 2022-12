La subiscono i minorenni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La subiscono i minorenni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TUTELA

Casi di violenza contro minorenni (nell'ambito della pedofilia) e casi contro persone anziane (manifestazione di gerontofilia). la maggior parte delle violenze...

Trasferì alcune competenze in materia di tutela del mare, ribattezzandolo ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. nel 2021, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

