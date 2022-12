Strumento per misurare gli angoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento per misurare gli angoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GONIOMETRO

Significato/Curiosita : Strumento per misurare gli angoli

Cerchio, e da ciò trae il nome, permette quindi per misurare il valore di un angolo da 0 a 90°. tale strumento serviva di supporto specialmente alla navigazione...

Disco goniometrico il goniometro è uno strumento per la misurazione di angoli. un goniometro i goniometri da ufficio e per il disegno tecnico sono costituiti...

