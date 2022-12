Stan __ e Oliver Hardy = Stanlio ed Ollio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stan __ e Oliver Hardy = Stanlio ed Ollio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LAUREL

Significato/Curiosita : Stan __ e oliver hardy = stanlio ed ollio

Composto da stan laurel (stanlio in italiano, stanley o stan in inglese) di origini britanniche, e dallo statunitense oliver hardy (ollio in italiano...

Stan laurel nel 1920 oscar alla carriera 1961 stan laurel, pseudonimo di arthur stanley jefferson (ulverston, 16 giugno 1890 – santa monica, 23 febbraio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

