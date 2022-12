Si spiega prima di mangiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si spiega prima di mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TOVAGLIOLO

Significato/Curiosita : Si spiega prima di mangiare

tovagliolo in tessuto tovaglioli di carta tovaglioli in tessuto non tessuto il tovagliolo è un pezzo di stoffa orlata usato per pulire la bocca o le mani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con spiega; prima; mangiare; Aiutano per spiega re le regole; Si rende spiega ndosi; È in fondo a ogni perché ma non è la spiega zione logica; Interpretate, spiega te, nonostante la cripticità; Detentore di un prima to; La prima donna all opera; Aspetta per un pezzo prima di fare la mossa; La prima parte di un periodo ipotetico; Avidi nel mangiare ; Luogo della casa dove si prepara da mangiare ; Scegliere di non mangiare ; Dar da mangiare ai neonati... con l aeroplanino;