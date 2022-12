Sostanzioso dolce che si prepara con il mascarpone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanzioso dolce che si prepara con il mascarpone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIRAMISÙ

Significato/Curiosita : Sostanzioso dolce che si prepara con il mascarpone

Come la val camonica, dove si prepara la tipica torta di rane. i più sostanziosi piatti di carne possono essere abbinati con la verdura tipica della pianura...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tiramisù (disambigua). il tiramisù è un dolce e prodotto agroalimentare tradizionale diffuso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con sostanzioso; dolce; prepara; mascarpone; Un primo sostanzioso ; Un sostanzioso happy hour; È più sostanzioso del fumo; sostanzioso , ragguardevole; Piccoli pesci aggressivi d acqua dolce por; dolce simile a un plumcake; Un tipico dolce regionale; Vino bianco secco o dolce ; Si versa per prepara re il mojito; C è chi se la prepara prima di dormire; Quello giallo si prepara con lo zafferano; Il mezzo cingolato per prepara re il campo di sci; Dolce farcito con mascarpone ; Un dolce farcito con il mascarpone ; Un dolce col mascarpone ; Un dolce con mascarpone ; Cerca nelle Definizioni