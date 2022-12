Lo sono elio e xeno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono elio e xeno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GAS NOBILI

Significato/Curiosita : Lo sono elio e xeno

Gas nobili elio, neon, argon, kripton e xeno non hanno alcun ruolo biologico e sono innocui per la salute. i composti dei gas nobili sono invece pericolosi...

I gas nobili in chimica, i gas nobili (impropriamente detti anche gas rari) sono dei gas inerti che costituiscono il gruppo 18 della tavola periodica secondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con sono; elio; xeno; Tali sono gli atti lodevoli; Nastri su cui sono impresse fotografie o film; Le secondarie sono meno battute; sono sempre in vena di litigare; Un elio fra i registi; L elio di Sardegna come un infanzia; Born To Be __, canzone di elio e Le Storie Tese; Romanzo di elio Vittorini sulla Resistenza; Lo sono l elio e lo xeno ; Gli estremi dello xeno ; Neon, Argon, Kripton, xeno n e Radon; Un metallo argenteo presente nello xeno time;