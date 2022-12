Segue il nulla nel permesso delle autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segue il nulla nel permesso delle autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSTA

Significato/Curiosita : Segue il nulla nel permesso delle autorita

Come il due di briscola / il due di picche / il due di coppe non contare nulla. il due di briscola è la carta di valore più basso nel gioco delle carte...

Il nulla osta sicurezza (in acronimo nos) nell'ordinamento italiano è un'abilitazione per persone fisiche, enti, imprese e società, al trattamento di informazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

