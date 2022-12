È scritta in rosso sul calendario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È scritta in rosso sul calendario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DOMENICA

Significato/Curiosita : E scritta in rosso sul calendario

Una pagina del calendario rivoluzionario sovietico che mostra il 12 dicembre 1937. la scritta sotto recita: "oggi si vota per le elezioni del soviet supremo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi domenica (disambigua). la domenica è il giorno della settimana civile tra il sabato e il lunedì... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con scritta; rosso; calendario; Obbligazione scritta ; Una domanda scritta ; La scritta sul tasto che si preme per ascoltare; La scritta in cima alla Croce; Il... rosso dell acciaio fuso; Un ottimo rosso veneto; Macchia di rosso le coppe di gelato; Un grosso aereo da guerra; Tra fiorile e messidoro, nel calendario di Robespierre; I taccuini con il calendario ; Il nono mese del calendario islamico; Precede Giorgio sul calendario ;