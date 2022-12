Scalfire... in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scalfire... in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LF

Significato/Curiosita : Scalfire... in mezzo

Anni sono stati prodotti sinteticamente alcuni materiali superduri in grado di scalfire il diamante, tra cui la lonsdaleite superdura e l'adnr (aggregated...

Onde radio a bassa frequenza lf – codice vettore iata di flynordic lf – targa automobilistica di lilienstadt (austria) daf lf – autocarro prodotto da daf... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con scalfire; mezzo; scalfire in mezzo; scalfire in centro; Antonella presenta È sempre mezzo giorno; Si dice giocando a sette e mezzo ; In mezzo al fornello; L Antonella di È sempre mezzo giorno; Cerca nelle Definizioni