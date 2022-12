Sbocca nel Mar Arabico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbocca nel Mar Arabico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : INDO

Significato/Curiosita : Sbocca nel mar arabico

Sud, il pakistan ha una costa che si estende per 1.046 chilometri sul mar arabico e sul golfo di oman, a est confina con l'india, a ovest con l'afghanistan...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi indo (disambigua). l'indo è il più lungo e importante fiume del pakistan. è il più lungo fiume... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

