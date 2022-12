Il sarto lo usa per evitare punture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sarto lo usa per evitare punture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DITALE

Significato/Curiosita : Il sarto lo usa per evitare punture

Disambiguazione – "ditali" rimanda qui. se stai cercando il tipo di pasta, vedi ditali (pasta). ditale il ditale è un piccolo oggetto usato per proteggere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con sarto; evitare; punture; Quello del sarto è di tela; Viene ben rifinita nelle sarto rie d alta moda; Lo si sceglie dal sarto ; Il cappuccio del sarto ; È abile nell evitare le corna; C è chi vi passa per evitare di fare storie; Sa come evitare le corna; Un rivestimento per evitare di finire a terra; punture mediche; Dà dolorose punture ; punture benefiche; Così possono dirsi le punture di zanzare; Cerca nelle Definizioni