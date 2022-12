I sacri addobbano la chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I sacri addobbano la chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARREDI

Significato/Curiosita : I sacri addobbano la chiesa

Processione del giorno 4 o a quella del giorno 5 febbraio. infatti, i fiori che addobbano il fercolo, sempre garofani; di colore rosa, simbolo della passione...

Esempi di arredo urbano a warminster, in inghilterra l'arredo urbano è uno specifico ambito progettuale e di ricerca che provvede ad attrezzare gli spazi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con sacri; addobbano; chiesa; Libri sacri induisti; Faceva profezie attraverso le viscere dell animale sacri ficato; Erano sacri in Egitto; Testi in sanscrito sacri della religione induista; Si addobbano a Viareggio; La chiesa li proclama periodicamente; Grande chiesa di Firenze; Dame, chiesa di Parigi; Fuma in chiesa ; Cerca nelle Definizioni