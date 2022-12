Riunione internazionale di atletica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riunione internazionale di atletica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MEETING

Significato/Curiosita : Riunione internazionale di atletica

Manifestazioni internazionali maschili e femminili al coperto del regolamento tecnico internazionale per le gare di atletica leggera (1998-1999) atletica leggera...

I meeting sono a volte tenuti in tavoli di conferenza meeting è un prestito linguistico inglese, di lunga attestazione, usato in lingua italiana per indicare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con riunione; internazionale; atletica; riunione di elettori; Il rumore d una riunione in corso; riunione detta anche mercato ristretto; riunione di lavoro... a Chicago ing; Sigla del Fondo Monetario internazionale ; Acclamazione teatrale internazionale ; Collettivo internazionale di estrema sinistra; Corte internazionale di Giustizia In giro per il mondo; La patria di Usain Bolt, il campione dell atletica ; 000 __, gara di atletica ; Una competizione atletica ; Marcell __: ha vinto due ori a Tokyo 2020 nell atletica ; Cerca nelle Definizioni