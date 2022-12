Risentito per una villania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risentito per una villania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OFFESO

Significato/Curiosita : Risentito per una villania

Letteralmente fuori mozart con una pedata nel fondoschiena. mozart narrò l'episodio al proprio padre in una risentita lettera datata 9 giugno: ritratto...

In diritto penale e relativa procedura, l'offeso è colui che ha subito fisicamente o patrimonialmente gli effetti del reato. non è necessariamente il soggetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con risentito; villania; Un po risentito ; Vivamente risentito , scandalizzato; risentito , adirato; Lo dimostra chi è risentito ; Risentiti per una villania ; Una villania del dispettoso; Cerca nelle Definizioni